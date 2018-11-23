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Antalyaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

23 Kasım 2018 Cuma 20:02
Antalyaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı maç öncesinde Ankara'ya giden kırmızı-beyazlılar, son antrenmanını Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Soğuk havada antrenman yapan kırmızı-beyazlı ekip, bu gece uçakla Erzurum'a geçecek.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 20:02
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