Antalyaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Antalyaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı23 Kasım 2018 Cuma 20:02
ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı maç öncesinde Ankara'ya giden kırmızı-beyazlılar, son antrenmanını Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Soğuk havada antrenman yapan kırmızı-beyazlı ekip, bu gece uçakla Erzurum'a geçecek.
YORUM YAZ