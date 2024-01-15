Antalyaspor diğer yahudi oyuncusu Ramzi Safouri'yi de gönderecek mi? Kulüp yönetiminden Yeni Akit'e açıklama!

Taha Emre Özdemir ANKARA

Antalyaspor’un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel’in provokasyonu ülkeyi ayağa kaldırdı.

Antalyaspor’un siyonist futbolcusu İsrailli Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golden sonra kolundaki beyaz sargıda bulunan "Davut yıldızı" simgesi ile “7 Ekim” ve “100. gün” yazılı notları kameraya göstererek İsrail’in katliamına destek verdi. Jehezkel, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan gözaltına alındı. Yahudi futbolcu emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Özel uçakla Türkiye’den kaçan Jehezkel, ülkesine döndü.

Siyonist Jehezkel’in provokasyonundan sonra gözler takımın diğer yahudi oyuncusu Ramzi Safouri'ye çevrildi.

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Fotospor yayınladığı bir haberde Safouri'nin sözleşmesinin de feshedileceği iddia etti.

Antalyaspor Kulübü Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan, Yeni Akit'e konuştu.

Antalyaspor’un 21 Ekim Cumartesi günü Gaziantep FK ile oynayacağı maça, Yahudi futbolcuları Sagiv Jehezkel ve Ramzi Safouri’nin Filistin lehine açılacak pankart sebebiyle çıkmaması, İsrailli Jehezkel’in Trabzonspor maçındaki provokasyonuyla yeniden gündeme geldi.

Kamuoyunun Gaziantep FK maçına ilişkin eleştirilerine cevap veren Evren Alkan, “Gaziantepspor maçında iki İsrailli oyuncumuzu bir polemik yaşanmaması adına kulüp olarak aldığımız kararla biz kadro dışı bırakmıştık. Dolayısıyla kulüp olarak onlara ‘çıkın’ deyip de ‘çıkmıyoruz’ cevabı almış değiliz.” şeklinde konuştu.

Evren Alkan, Ramzi Safouri'nin sözleşmesinin feshedileceği iddialarının asılsız olduğunu ifade etti. Alkan, Antalyaspor'un Safouri ile bir sorununun olmadığını söyledi.