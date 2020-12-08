  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Antalyaspor Dergisi yayın hayatına başlayacak
Spor

Antalyaspor Dergisi yayın hayatına başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:59:07 -
Antalyaspor Dergisi yayın hayatına başlayacak

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un resmi yayın organı olacak "Antalyaspor Dergisi" yakında taraftarla buluşacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, çalışmasında son aşamaya gelinen Antalyaspor Dergisi, 2021'in Ocak ayından itibaren her ayın ilk günü yayımlanacak.

Abonelerine ulaştırılacak ve raflardaki yerini alacak olan kulüp dergisinde çeşitli branşlarından haberlere, kulüp tarihinin unutulmaz anıları ile geçmişten bugüne efsane isimlerle söyleşilere yer verilecek.

Antalyaspor Dergisi Çağrı Merkezi’nin telefon numarasının "0242 9550707" olarak belirlendiği ve dergiye abone olmak isteyenlerin aynı numarayı arayabileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi: Uzaylılar var, gizli kalmak için ABD ile anlaştılar
Dünya

İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi: Uzaylılar var, gizli kalmak için ABD ile anlaştılar

İsrail'in uzay güvenlik programının eski şefi Hayim Eşed, uzaylıların var olduğunu fakat insanlık onları kabul etmeye hazır oluncaya kadar D..
Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'
Dünya

Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan bazı AB ülkeleri Ankara'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkıyor. Yunan bası..
'Yalan makinası' İrfan Değirmenci’nin yüzsüzlüğü ‘pes’ dedirtti! İzleyicisini ‘aptal’ yerine koydu
Medya

'Yalan makinası' İrfan Değirmenci’nin yüzsüzlüğü ‘pes’ dedirtti! İzleyicisini ‘aptal’ yerine koydu

Halk TV’de Ana Haber Bülteni sunan İrfan Değirmenci, eski bir fotoğrafı verip, “pandemi zamanında ekmek kuyruğu” diye servis etti. İzleyicis..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay