Antalyaspor Beşiktaş final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Ziraat Kupası Final maçı saati

Fraport-TAV Antalyaspor Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi merak ediliyor. TFF'den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü oynanacağı belirtildi. Müsabaka İzmir, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. ZTK final mücadelesi 20.45'de oynanacak. Karşılaşmanın A Spor ve ATV ekranlarında yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Antalyaspor, Pendikspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0, Bursaspor'u 3-0, Sivasspor'u 1-0, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek finalist oldu. Antalyaspor, kalesinde gol görmeden finale yükseldi ve büyük bir başarıya imza attı. Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2, Çaykur Rizespor'u 1-0'la geçti. Çeyrek finalde Konyaspor'u 1-1 biten maçın penaltı vuruşlarında 3-2 ile geçen Beşiktaş, yarı finalde Başakşehir'i 3-2 yendi. Böylelikte Beşiktaş Antalyaspor’un finalda rakibi oldu.