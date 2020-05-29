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Aktüel

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:59:20 -
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerine mayısın son günlerinde yağan kar, görenleri şaşırttı.

İlçe merkezinde sağanak olarak etkili olan yağış, rakımı 1700 ila 1800 arasında değişen Küçükköy ve Kırkpınar yaylalarında kar şeklinde etkisini gösterdi. Kısa süre yağmasına rağmen kar kalınlığı 3-4 santime ulaştı.

Hayvanlarını otlatmak için yaylalarda bulunan çobanlar, mayısın sonunda kar yağdığını görünce şaşırdı. Çobanlar, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.


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