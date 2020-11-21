  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar, sahilinde güneşli hava
Aktüel

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar, sahilinde güneşli hava

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:10:07 -
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar, sahilinde güneşli hava

ANTALYA (AA) - Antalya'da karla kaplanan bölgelerde besiciler zorluk çekerken, sahil kesimlerinde vatandaşlar denize girmenin keyfini çıkarıyor.

Kaş ilçesi Kemer Mahallesi'nin kırsal kesimindeki Kabasekisi mevkisinde besicilik yapanlar, bölge karla kaplanınca hayvanlarına yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Besicilerden Ramazan Taşkıran, AA muhabirine, kar nedeniyle zor koşullarda hayvancılık yaptıklarını ifade etti.

Karın bu yıl erken yağdığını belirten Taşkıran, "Her sene aralık ayına kadar burada kalırdık. Bu yıl kar yağışı sürpriz oldu, her yeri kapladı. Hayvanları besleyecek yeşillik kalmadı. Kar böyle devam ederse Kemer'e ineceğiz." diye konuştu.

İlyas Taşkıran ise kar yağışı dolayısıyla otlara ulaşmanın zorlaştığını dile getirdi.

- Kasımda deniz keyfi

Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken Antalya'nın sahil kesimlerinde yazdan kalma günler yaşanıyor.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 23 derece kaydedildiği kentte, vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nden denize girmenin keyfini çıkardı.

Bazıları palmiye ağaçlarının arasında yürüyüş yaparken, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı, bisiklet sürdü, kitap okudu.

- 20 yaş altı gençlerin güneş keyfi

Öte yandan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 20 yaş altı gençler, saat 13.00 itibarıyla dışarı çıktı.

Cumhuriyet Meydanı, tarihi Kaleiçi ve Işıklar Caddesi'nde yürüyüş yapan gençler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde güneşlendi. Burada paten kayan, bisiklet süren gençler, eğlenceli vakit geçirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AksuVital, 31 yıldır Türkiye’nin Propolis üreticisi! Propolis doğal kalkanınız
Ekonomi

AksuVital, 31 yıldır Türkiye’nin Propolis üreticisi! Propolis doğal kalkanınız

Pandemi sürecinde, vücut direncinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik
Dünya

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Asım Cenani'nin vefat ettiğini duyurdu.

Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!
Dünya

Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Genel Sekreteri Emmanuel İshior, Benue eyaletindeki çobanlar ile çiftçiler arasında devam ed..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay