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Ekonomi Antalya'nın yöresel Çandır fasulyesinin üretimi 3 yılda 15 kat arttı
Ekonomi

Antalya'nın yöresel Çandır fasulyesinin üretimi 3 yılda 15 kat arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:03:19 -
Antalya'nın yöresel Çandır fasulyesinin üretimi 3 yılda 15 kat arttı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın ünlü lezzeti piyazda kullanılan Çandır fasulyesinin üretimi son 3 yılda 15 kat arttı.

Konyaaltı ilçesinin Yarbaşçandır Mahallesi'nde yetiştirilen ve kentin tarımdaki önemli değerlerinden kabul edilen Çandır fasulyesinin, yıllık ortalama üretim miktarı zamanla 20 tondan 2 tona kadar düştü.

Bunun üzerine Konyaaltı Belediyesi mahalledeki 5 bin 500 metrekarelik mülkiyeti kendisine ait tarlada fasulye yetiştirmeye başladı.

"Çandır Fasulye Şenliği" düzenleyerek fasulyenin tanıtımına katkı yapan Belediye, fasulyenin bir kısmını tohumluk olarak bölgedeki üreticiye dağıttı. Belediyenin girişimleriyle son 3 yılda Çandır fasulyesinin üretimi 30 tona yükseldi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çandır fasulyesinin Antalya'nın meşhur piyazının ana ürünü olduğunu vurguladı.

Antalya piyazının coğrafi işaret almış bir ürün olduğunu hatırlatan Esen, "Bu yıl salgın koşullarından dolayı Çandır Fasulye Şenliği'ni yapmayacağız. Bu sene tarlamızdan elde edeceğimiz fasulyeyi, yardım kolilerine koyarak, ihtiyaç sahiplerine göndereceğiz. Ayrıca fasulyenin de coğrafi işaret alması için girişimlerimiz devam ediyor. Ürünün coğrafi işaret alması Çandır fasulyesinin tanıtımına çok olumlu katkı yapacaktır." diye konuştu.

Yarbaşçandır Mahalle Muhtarı Kemal Eke de Çandır fasulyesine son zamanlarda ilginin arttığını söyledi.

Belediyenin ekim yapmasının çok büyük bir teşvik olduğunu anlatan Eke, "Mahalle sakinlerimiz yeniden fasulye ekmeye başladı. Çandır fasulyesinin kabuğu ince, lezzetli bir tadı var. Bu fasulyede geç pişme olmaz. Bir kez bu fasulyeyi yiyen bir daha vazgeçmez." dedi.

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