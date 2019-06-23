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Antalya’nın vitrininde kaliteli güvenlik hizmeti

Vali Münir Karaloğlu, "Biz Belek’te 2017’de Türkiye’de ilk defa 50 tesisin bulunduğu bu bölgeyi özel güvenlik bölgesi ilan ettik.

23 Haziran 2019 Pazar 14:41
Antalya’nın vitrininde kaliteli güvenlik hizmeti

Vali Münir Karaloğlu, "Biz Belek’te 2017’de Türkiye’de ilk defa 50 tesisin bulunduğu bu bölgeyi özel güvenlik bölgesi ilan ettik. Şimdi bölgede polis arkadaşlarımız hizmet ederken, sokaklarda gezerken, yabancı konuklarımız polisimizi görünce daha kaliteli araçlarla görsünler dedi.


Vali Münir Karaloğlu, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’nin (BETUYAB) Belek Turizm Bölgesinde kullanılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne hibe ettiği araçların devir teslim törenine katıldı. BETUYAB, Belek turizm bölgesinde kullanılmak üzere 2 adet Mini Couper, 1 Ford Mondeo araba ve 3 BMW marka polis motorunu Emniyet Müdürlüğüne hibe etti. Araçların devir teslimi için düzenlenen törene Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, BETUYAB Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve BETUYAB üyeleri katıldı.



"Antalya Türkiye’nin, Belek de Antalya’nın vitrini"


Törende Antalya’nın Türkiye’nin çok önemli bir markası çok önemli bir destinasyonu olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, “Biz Antalya’yı tarif ederken Antalya Türkiye’nin vitrinidir. Türkiye’nin dışa açılan penceresidir diye anlatıyoruz. Antalya Türkiye’nin vitriniyse Antalya’nın vitrini de Belek’tir. Biz Belek’teki işlerimizi iyi yaprak aslında Antalya’yı, Antalya’daki işlerimizi de iyi yaparak aslında ülkemizi yurtdışında iyi tanıtmış oluyoruz” dedi.


Çağımızda güvenlik ve huzur ihtiyacının, ihtiyaçların birinci sırasında yer aldığına işaret eden Karaloğlu “Sizin hizmet kaliteniz, fiyatınız, doğanız ne kadar iyi olursa olsun. Güvenlik ve huzur algınız iyi değilse ne yaparsanız yapın diğer hepsi boş. Güvenlik demiyorum algı bile çok önemli artık. Onun için bugün burada hizmete alacağımız araçları basit bir araç alıp hibe etmek olarak görmeyin. Biz Belek’te 2017’de Türkiye’de ilk defa 50 tesisin bulunduğu bu bölgeyi özel güvenlik bölgesi ilan ettik. Şimdi bölgede polis arkadaşlarımız hizmet ederken, sokaklarda gezerken, yabancı konuklarımız polisimizi görünce daha kaliteli araçlarla görsünler. Önemli olan görünürlüğü düzgün yapmak. Yoksa biz zaten bölgede güvenlik hizmetlerini yapıyoruz. Dünyanın en güvenli şehirlerinden birisinde, dünyanın en güvenli bölgelerinin birinde, Belek’teyiz. Bunun altında ciddi bir emek, ciddi bir gayret var. Emek veren gayret eden bütün arkadaşlarımı kutluyorum” ifadelerini kulandı.



"BETUYAB’ın gayretleri büyük"


Konuşmasını BETUYAB’ın bölgedeki tesislerin ortak olduğu ve bölgelerinin hem tanıtımı hem güvenliğinin düzgün olması hem de algının iyi yönetilmesi için gayretleri olan bir kuruluş olarak belirten Karaloğlu, BETUYAB Başkanı Fikret Öztürk şahsında tüm BETUYAB üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Hedefleri ve gayretlerinin Türkiye ve Antalya için aynı olduğuna vurgu yapan Karaloğlu “Gayret ediyor ve çalışıyoruz. Bunun da meyvesini alıyoruz. Ben 2016’da Antalya’ya Vali olarak geldim. 2016’da Antalya yangın yeriydi. Bugün Allah’a hamd olsun 16 milyon rakamlarını konuşuyorsak bu kendiliğinden olmuyor. Bir sürürü emek bir sürü insanın gayreti var. Başta hükümetimizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emeği ve gayreti var.Bütün gayretler birleşince de başarı geliyor. Bugün hizmete aldığımız araçlar biraz şov olsun diye olacak. Ancak Antalya’daki Belek’teki polis araçlarımız biraz farklılaşmış oldu. Daha kaliteli oldu. Antalya’ya ve Belek’e yakıştı emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.


Protokol konuşmalarının ardından Vali Münir Karaloğlu BETUYAB üyelerine katkılarından ötürü İl Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı plaketleri takdim etti. Ardından Vali Karaloğlu ve beraberindeki heyet hibe edilen araçların anahtarlarını polis memurlarına teslim etti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:41
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