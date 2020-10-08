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Aktüel Antalya'nın ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz ve güneş keyfi
Aktüel

Antalya'nın ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz ve güneş keyfi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:39:38 -
Antalya'nın ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz ve güneş keyfi

ANTALYA (AA) - Antalya'da eşsiz rengiyle dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcilerin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Gözde tatil merkezlerinden Kaş'ta ekim ayına rağmen hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 29 dereceye ulaştı.

Sıcak havayı fırsat bilenler, sahillere akın etti. Tatilcilerin en fazla tercih ettiği plajlardan birisi Kaputaş oldu.

Kaş Belediyesi Kaputaş Sosyal Tesisi'nde yoğunluk oluşturan tatilciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle kumun, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Yoldan geçen çok sayıda kişi de park ettikleri araçlardan inerek manzarayı seyretti, plajın fotoğraflarını çekti.

Tatilci Furkan Muti, Karadeniz Bölgesi'nden geldiğini, özellikle Kaputaş Plajı'na hayran kaldığını söyledi.

Kaputaş'ın suyunun kendisine daha sıcak geldiğini belirten Muti, böyle doğa harikası plajda tatil yapma imkanı buldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini ifade etti.

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