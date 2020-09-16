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Aktüel Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi çevresindeki arkeolojik kazılar sürüyor
Aktüel

Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi çevresindeki arkeolojik kazılar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-16 13:41:20 -
Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi çevresindeki arkeolojik kazılar sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin önemli tarihi alanları arasında bulunan Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazıların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için hazırlanan proje kapsamındaki kazı çalışmalarının, Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzman arkeolog ve ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda kulenin kuzey ve güneyinde iki açmada üst dolgu temizliği ve temel araştırma kazısı yapılıyor. Güney açmada iki ayrı yapıya ait temel kalıntılarıyla karşılaşıldı. Bu yapıların dönem ve işleviyle ilgili çalışmalar, açmalardaki ilerlemelere göre belirlenecek. Kuzey açmada ise bir temel kalıntısı belirlendi. Uzmanlar bugüne kadar yürütülen çalışmalarda özgün bir taşınır buluntuya rastlamadı."

Elde edilen verilerin, milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı sanılan tarihi kulenin restorasyon ve çevresinin yeniden düzenlenmesi projesine temel oluşturacak kazının, 1,5 milyon liraya mal olacağı belirtildi.

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