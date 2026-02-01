  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şer yuvası Robert Koleji 'Türkiye İslamlaşıyor' diyerek sapık Epstein'den para dilenmiş! Yok mu şu ajan yuvasını kapatacak delikanlı? İngiltere'de Prens Andrew depremi! Başbakan Starmer'dan "ABD Kongresi'nde ifade versin" çağrısı Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti! Epstein Lağımında Kimler Yok ki! 'Batı' Medeniyeti pislik saçıyor Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama CHP'den Kuran kursu projesine engel! Bahanelerini duyanı çıldırtıyor! Trump'ı çıldırtacak hamle! ABD askerleri için binlerce mezar kazdılar! 1 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 'Yeni Dünya Düzeni Değil, Deli Dünya Düzeni!' Ortadoğu’da kritik eşik: Trump ve İran’dan müzakere sinyali!
Gündem Antalya'nın ardından Burdur'da katliam gibi bir kaza daha: Bu kez 7 kişi öldü
Gündem

Antalya'nın ardından Burdur'da katliam gibi bir kaza daha: Bu kez 7 kişi öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya'nın ardından Burdur'da katliam gibi bir kaza daha: Bu kez 7 kişi öldü

Antalya'da 9 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasının ardından bu kez Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Peş peşe yaşanan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği kazalar, Türkiye'nin yüreğini dağladı.

Antalya'da 10.30'da yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasından yaklaşık yarım saat sonra bir katliam gibi kaza ise Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi. 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Türkiye’nin yüreğini dağlayan kazalarla ilgili yaptığı açıklamada  "Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Burdur’un Ağlasun ilçesinde ise Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır" bilgileri verdi.

CHP'den Kuran kursu projesine engel! Bahanelerini duyanı çıldırtıyor!
CHP'den Kuran kursu projesine engel! Bahanelerini duyanı çıldırtıyor!

Siyaset

CHP'den Kuran kursu projesine engel! Bahanelerini duyanı çıldırtıyor!

CHP'li belediye Adana'yı kaderine terk etti! Köstebek yuvasına dönen yollara vatandaş 'lastikli' neşter vurdu
CHP'li belediye Adana'yı kaderine terk etti! Köstebek yuvasına dönen yollara vatandaş 'lastikli' neşter vurdu

Gündem

CHP'li belediye Adana'yı kaderine terk etti! Köstebek yuvasına dönen yollara vatandaş 'lastikli' neşter vurdu

Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 26 yaralı
Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 26 yaralı

Gündem

Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 26 yaralı

Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?
Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?

Gündem

Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Yıllardır yapılmayı bekleyen yol, yarıya kadar getirip terk ettikler yol, Ulaştırma Bakanlığına duyurulur
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23