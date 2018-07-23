Antalya'nın Alanya ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu

Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında boş arazide hareketsiz yatan birini görenler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 55- 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.