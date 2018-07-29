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Antalya'nın Akseki ilçesinde turist otobüsü ile iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan  tur otobüsü ile iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, çok  sayıda yaralı bulunuyor.

29 Temmuz 2018 Pazar 11:21
Antalya'nın Akseki ilçesinde turist otobüsü ile iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Akseki  ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobil çarpıştı. İlk  belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralının  olduğu bildirildi

Kapadokya'ya giden 34 FG 091 plakalı tur otobüsü, karşı yönden gelen  iki otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, iki kişinin hayatını  kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi.

Kaza yerine ambulansların sevk edildiği ve yaralıların en yakın  hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 11:21
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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