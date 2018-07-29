Antalya'nın Akseki ilçesinde turist otobüsü ile iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı bulunuyor.29 Temmuz 2018 Pazar 11:21
Antalya'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi
Kapadokya'ya giden 34 FG 091 plakalı tur otobüsü, karşı yönden gelen iki otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, iki kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi.
Kaza yerine ambulansların sevk edildiği ve yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
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