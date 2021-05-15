Antalyalı girişimci 65 ülkeye ihracat yapıyor

300’ün üzerinde çalışanı olan Karaca, soğutma sektöründe yeni bir dönem başlattıklarını vurguladı. Karaca, “Yaklaşık 30 senenin sonunda 65 ülkede 13 binden fazla kontrat yapmış bir işletme haline geldik. Bu 30 yılda aynı zamanda gıda saklama ve işleme kültürünü de öğrendik. Yaptığımız işlerle o kadar çok tecrübe sahibi olduk ki, ülkeler için önemli projelere imza attık. Bunu da tamamen Türk mühendisi ve Türk işçisinin emeğiyle başardık” şeklinde konuştu. Karaca, üretilen gıdanın en faydalı ve en kazançlı şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ülkelere anahtar teslim projeler geliştirmeye başladıklarını kaydetti.