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Yaşam Antalyalı balıkçılar şoke oldu
Yaşam

Antalyalı balıkçılar şoke oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-12 17:50:00 -

Akdeniz adeta denizanası istilası altında. Son olarak balıkçıların ağları çok sayıda denizanasıyla doldu. Manzara balıkçıları şaşırttı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına çok sayıda denizanası takıldı.

Konyaaltı Balıkçı Barınağı’ndan birkaç balıkçı tekneleri ile ağ atmak için denize açıldı. Avlanma alanlarına ağlarını döken balıkçılar sabah balıkları toplamak umuduyla geri geldi. Makara ile metrelerce uzunluğundaki ağı toplamaya başlayan balıkçı, gördüğü manzara karşısında hem şaşırdı hem endişelendi. Ağda balık yerine kilolarca denizanası çıktı. Ağının bir bölümü yırtılmış olan balıkçı, denizanalarını dikkatli şekilde temizlemek için büyük çaba harcadı. Farklı bölgelerde ağ bırakan balıkçılar yine aynı manzarayla karşılaştığı öğrenildi. Balıkçılar denizanalarını cep telefonlarıyla da görüntüledi.

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