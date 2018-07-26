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Antalyal Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal mı oldu?

3 bin 19'u adli, 301'i idari yargıda görevli 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK kararnamesine göre Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Antalya Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 09:25
Antalyal Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal mı oldu?

3 bin 19'u adli, 301'i idari yargıda görevli 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK kararnamesine göre Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Antalya Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Hakimler Savcılar Kurulu'nun yayınladığı kararnamelerle, yeni kurulan Sakarya ve Konya Bölge Adliye Mahkemelerine de ilk kez hakim ve savcı ataması yapıldı. Adli yargı kararnamesine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akça getirildi. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca Çorum Cumhuriyet

 

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 09:25
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