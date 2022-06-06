Antalya'daki tarihi 'Saat Kulesi'nde büyük skandal! Vay namussuzlar vay

Antalya'da tarihi Kaleiçi'nin ana giriş kapısındaki Saat Kulesi'nde devam eden restorasyonda kulenin tepesine 19'uncu yüzyıl başlarında takılan orijinal saatin çalındığı, yerine plastik saat takıldığı ortaya çıktı. Plastik saati tutturmak için kullanılan demir çerçevenin de tarihi taşları çatlattığı belirlendi.

Antalya'nın en önemli sembollerinden, Helenistik döneme tarihlenen Burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan ve 1900'lü yılların başında 2'nci Abdülhamid döneminde Saat Kulesi olarak inşa edilen yapıda şubat ayında başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kulesindeki restorasyon ve kazı çalışmaları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Müzesi denetiminde Antalya Bilim Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esin Kuleli'nin hazırladığı proje kapsamında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayıyla yürütülüyor.