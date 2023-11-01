Antalya'daki hava yaz günlerini aratmadı

Antalya'da kasım ayının başında yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar denize girip, güneşlendi.

Dün akşam yağışlı havanın etkili olduğu kentte bugün güneşin yüzünü göstermesiyle hava sıcaklığı öğle saatlerinde 28 dereceye kadar ulaştı. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelen bazı kişiler sıcaklığı 26 derece olan denizde yüzerken, kimileri ise kumsalda uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının hafta boyunca aynı seyirde devam etmesi, pazar günü kent genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.