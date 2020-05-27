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Aktüel

Antalya'daki hava sıcaklıklarındaki değişkenlikler narenciye ve zeytini etkiledi

İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Gökhan Karaca: - "İlk tespitlerimize göre narenciyede yüzde 20, zeytinde yüzde 30 civarında zarar söz konusu"

Yeniakit Publisher
2020-05-27 20:31:33 -
Antalya'daki hava sıcaklıklarındaki değişkenlikler narenciye ve zeytini etkiledi

ANTALYA (AA) - Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak ve ardından hava ısısındaki ani düşüş, Antalya'daki narenciye ile zeytin bahçelerinde zarara yol açtı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta kentte Afrika sıcaklarının etkili olduğunu hatırlattı.

Yüksek sıcaklık nedeniyle narenciye ve zeytin başta olmak üzere, çiftçinin zararının oluştuğunu aktaran Karaloğlu, "Çiftçimize geçmiş olsun. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. En kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Gökhan Karaca, AA muhabirine, mayısta hava sıcaklığının 45 dereceye kadar yükseldiğini, akabinde birden 20 dereceye kadar düştüğünü söyledi.

- "Narenciyede yüzde 20, zeytinde yüzde 30 civarında zarar"

Bu sıcakların ağaçlardaki çiçeklerin meyveye dönüştüğü döneme denk geldiğine değinen Karaca, "Sıcaklık ve soğuk havanın ardından çıkan fırtına da meyvecilik yapan ilçelerimizdeki üreticilerimizde 2020 yılı rekolte ve kalite kaybı yaşanmasına yol açtı. İlk tespitlerimize göre narenciyede yüzde 20, zeytinde yüzde 30 civarında zarar söz konusu." diye konuştu.

Bu zararın sadece Antalya'da yaşanmadığını çevre illerde de aynı sorunun meydana geldiğini belirten Karaca, Finike, Serik, Demre, Kumluca, Manavgat ve Alanya başta olmak üzere birçok ilçede zarar tespitinin yapıldığını kaydetti.

Karaca, "Çiftçi Kayıt Sistemi"ne kayıtlı olan ve zarar tespiti yapılan üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçların ertelenebileceğini bildirdi.

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