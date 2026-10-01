Antalya'daki COP31'in lojistik operasyonlarında OMSAN Lojistik görev alacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) lojistik operasyonlarında OYAK şirketlerinden OMSAN Lojistik görev alacak. Şirket, yurt dışından Türkiye'ye getirilecek malzeme ve ekipmanların uluslararası taşımalarının yanı sıra yaklaşık 1 milyon metrekarelik etkinlik alanındaki taşıma operasyonlarını da yönetecek.

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Ahmet Tansık, TEKNOFEST Güneydoğu'da OYAK'ın lojistik alanındaki kabiliyetlerini anlattı, COP31 hazırlıklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Tansık görevi şu sözlerle tanımladı: "COP31 bizim için çok önemli ve büyük bir sorumluluk. Yurt dışından getirilecek malzeme ve ekipmanların taşınmasından etkinlik sahasındaki lojistik akışın yönetimine kadar kapsamlı bir operasyon gerçekleştireceğiz."

Üstlenilen görevler arasında malzemelerin organizasyonun ardından yeniden gönderilmesi de bulunuyor. Tansık, "Sahadaki malzeme hareketinden diğer lojistik ihtiyaçlara kadar geniş bir operasyonu yöneteceğiz. Bu görevi başarıyla yerine getirmek için tüm ekibimizle çalışıyoruz" dedi.

"Türkiye'de demiryoluyla taşınan yükün yüzde 12'sini taşıyoruz"

Tansık, şirketin kara yolu, demir yolu, depolama ve otomotiv lojistiği başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösterdiğini belirterek yurt dışındaki operasyonlarını da büyüttüğünü söyledi. "Kara yolu taşımacılığı, depolama ve demir yolu operasyonlarında güçlü bir yapımız var. Türkiye'de demiryoluyla taşınan yükün yüzde 12'sini taşıyoruz. Otomotiv lojistiğinde de önemli bir konumdayız" diye konuştu.

Şirketin uluslararası ağını genişletmeye devam ettiğini kaydeden Tansık, Fas, Fransa ve Romanya'daki yapılanmalara ilişkin bilgi verdi: "Fas'ta güçlü bir otomotiv lojistiği operasyonumuz bulunuyor. Tanger Med Limanı'nda, Fransa'da ve Romanya'da ofislerimiz var. Yeni ofisler açmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Globalleşmek, entegre çözümler sunmak ve müşterilerimizin değer zincirine daha fazla entegre olmak temel hedeflerimiz arasında."

"Savunma sanayisi çok hızlı gelişiyor"

TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılımlarını "Burada katılımcı firmaların lojistik ihtiyaçlarını anlamak ve onlara uygun çözümler geliştirmek için bulunuyoruz" diye açıklayan Tansık, savunma sanayisinde gelişen üretim kabiliyetlerinin yeni lojistik ihtiyaçları beraberinde getirdiğini söyledi. Şöyle devam etti: "Savunma sanayisi çok hızlı gelişiyor. Bunun beraberinde özel lojistik çözümlere de ihtiyaç artıyor. Daha önce Mavi Vatan'da da sahada yer aldık. İhracatın artmasının en önemli unsurlarından birinin güçlü lojistik yetkinlikler olduğunu biliyoruz. Bu alanda önemli bir sorumluluk üstleniyoruz."

Diplomatik bölgeler ve katılımcı bölümleri aynı sahada

COP31'i "çok büyük bir organizasyon" olarak niteleyen Tansık, farklı alanların, diplomatik bölgelerin ve katılımcı bölümlerinin bulunduğu etkinlik sahasında çok sayıda operasyonun eş zamanlı yönetileceğini anlattı. Genel müdür, beklentisini şu sözlerle aktardı: "Bu organizasyonu başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Burada kazanacağımız tecrübe, benzer büyük ölçekli uluslararası organizasyonlarda daha güçlü şekilde yer almamıza da katkı sağlayacak."