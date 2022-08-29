  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Antalya'da zehir tacirlerine operasyon
Yerel

Antalya'da zehir tacirlerine operasyon

Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 18:55:00 -
Antalya'da zehir tacirlerine operasyon

Korkuteli'nin Sülekler Mahallesi'nde yaşayan K.K'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, belirlenen adreste arama yaptı.

Aramada, 235 gram eroin, 148 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ile 2 tarihi eser niteliği olduğu tespit edilen tablet ele geçirildi.

Manavgat'ta ise Ilıca Mahallesi'nde F.Y, S.G, M.U ve Y.K'yi içinde bulundukları araçta uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, şahısların üzerinde ve araçta arama yaptı.

Aramada, 4 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Her iki soruşturmanın şüphelilerinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23