Antalya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.22 Haziran 2019 Cumartesi 16:13
Antalya'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Akseki-Manavgat kara yolu Murtiçi mevkisinde devrildi.
Kazada 5'i çocuk 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı gönderildi.
Yoldan geçen vatandaşlar, otobüsten çıkardıkları yaralılara yardım etti. Vatandaşlar şemsiye, kilim ve naylonlarla yaralıları sağanaktan korumaya çalıştı.
Bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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