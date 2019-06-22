Antalya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Antalya'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Akseki-Manavgat kara yolu Murtiçi mevkisinde devrildi. Kazada 5'i çocuk 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı gönderildi. Yoldan geçen vatandaşlar, otobüsten çıkardıkları yaralılara yardım etti. Vatandaşlar şemsiye, kilim ve naylonlarla yaralıları sağanaktan korumaya çalıştı. Bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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