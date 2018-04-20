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Antalya'da yok böyle hırsızlık! 45 dakikada çaldılar

Park halindeki 3 TIR'ın dorsesini 45 dakikada çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

20 Nisan 2018 Cuma 21:25
Antalya'da yok böyle hırsızlık! 45 dakikada çaldılar

Polisi harekete geçiren hırsızlık olayları, 18 Nisan günü saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Hırsızlar, park halinde bulunan 3 TIR'ın dorselerini, 45 dakikada çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Bölgede bulunan tüm kameraları takibe alan polis, hırsızlara ait olduğu tespit edilen TIR'ın plakası ile şüphelilerin Ö.A., A.İ. ve İ.Ö. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dorselerin plakasını değiştirip satmayı hedefledikleri ifade edilen 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:25
  1. Antalya
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