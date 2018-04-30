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Antalya'da yayla dönüşü kamyonetle uçuruma yuvarlandılar: 2 ölü 3 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yayladan dönen ailenin içinde bulunduğu kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:57
Antalya'da yayla dönüşü kamyonetle uçuruma yuvarlandılar: 2 ölü 3 yaralı

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Gazipaşaya 40 kilometre uzaklıktaki Sugözü Mahallesi Belbaşı Yaylası yakınlarında meydana geldi. Mehmet Tekin (65) ve Saime Tekin (60) çifti, yakınlarıyla birlikte tarlalarını ekmek için dün Belbaşı Yaylasına gitti. Yayladaki işlerini bitirdikten sonra aile, Mehmet Tekinin kullandığı 07 UB 799 plakalı kamyonetle Gazipaşaya dönüşe geçti. Yolda Mehmet Tekinin direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan araçtaki Mehmet Tekin ile eşi Saime Tekin olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtakiakrabaları Tuğberk Şirin (20), Recep Yasin Atalay (33) ve kızı Ayşe Atalay (5) yaralandı.

Kazayı gören diğer araçtaki akrabaları durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçtakileri uçurumdan çıkarmak için Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı UMKE ekipleri büyük çaba sarf etti. Yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alınırken, yaşamını yitiren çiftin cenazeleri ise morga konuldu.

Kazada ölen Mehmet ve Saime Tekin çiftinin, Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Tekinin anne ve babası olduğu öğrenildi. Olayın duyulmasıyla birlikte ailenin yakınları ve çok sayıda kişi Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne akın etti.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 08:57
  1. Kaza

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