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Aktüel

Antalya'da yaya olarak kaçmaya çalışan uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 12:24:52 -
Antalya'da yaya olarak kaçmaya çalışan uyuşturucu zanlısı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya olarak polislerden kaçmaya çalışan uyuşturucu zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri E.Ç'yi durdurmak istedi.

Bunun üzerine koşarak polislerden kaçmaya çalışan E.Ç. yakalandı.

Zanlının, kaçarken bir aracın altına attığı paketten eroin çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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