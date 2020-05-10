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Aktüel

Antalya’da yasağa rağmen denize girdiler

Antalya’nın Alanya ilçesinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte hareketlilik yaşanırken, bazı vatandaşlar ise yasağa rağmen denize girip güneşlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 17:06:07 -
Antalya’da yasağa rağmen denize girdiler

Antalya’nın Alanya ilçesinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte hareketlilik yaşanırken, bazı vatandaşlar ise yasağa rağmen denize girip güneşlendi.


Türkiye’de korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 11 Nisan tarihinde hafta sonları ve resmi günleri kapsayan şekilde başlayan yasak, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle aralarında Antalya’nın da bulunduğu 7 ilde sona ermesiyle cadde ve sokaklarına hareketlilik getirdi. Alanya’da güneşli havayı fırsat bilenler gerekli önlemlerini alarak dışarıya çıktı, yürüyüş yaptı. Özellikle sahil bandında yoğunluk yaşanırken, Oba ve Kestel mahallelerindeki plajlarda bazı vatandaşlar yasak olmasına rağmen denize girip güneşlendi.

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