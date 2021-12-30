Antalya’da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Antalya’nın hangi ilçesinde okullar tatil? Yarın nerede okullar tatil?

Yarın Antalya'da okullar tatil mi? Antalya'da yarın okul var mı? Antalya’nın hangi ilçelerde okullar tatil? Yarın Antalya'da okullar tatil mi? Olumsuz hava koşullarına karşı önlem alan Antalya Valiliği, bugün okulları tatil etti. Öğrenci ve veliler şimdi de yarın Antalya'da okulların durumu hakkında ayrıntılı bilgi arıyor.

Antalya'da yarın okul var mı?

Meteoroloji tarafından yarın için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan engelli ve hamile personeller de 1 günlük idari izinli sayılacak. Aşırı yağışlar nedeniyle kent genelinde sadece 3 ilçede okullara ara verilecek.

Antalya'nın hangi ilçelerinde okullar tatil?

Antalya Valiliği, yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personele Perşembe günü için 1 günlük idari izin verildiğini bildirdi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiğini belirtti. Bu uyarının ardından Antalya Valiliği tarafından ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 30 Aralık Perşembe günü 1 günlüğüne ara verildiğini duyurmuştu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bu kez sosyal medya hesabından, “Kıymetli Antalyalılar, ilçelerimizde beklenen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 30 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle, Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” paylaşımını yaptı. Yarın Antalya'da okullar tatil edilip edilmediğine ilişkin ANtalya Valiliğinden bir açıklama gelmedi.