Antalya'da yan yatan midibüste 17 kişi yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

Isparta-Antalya karayolunda Antalya'ya 25 kilometre kala sabah 11.00 sıralarında meydana gelen midibüs kazası, bölgedeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya Valiliği'nin ilk belirlemelerine göre araçtaki 23 yolcudan 17'si yaralandı; yaralılardan birinin sağlık durumu ağır. Kazada can kaybı yaşanmadı.

Hüseyin Taşçı yönetimindeki 59 AGZ 918 plakalı yolcu midibüsü, zeminin kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan araç, karşı şeride geçerek yan yattı. Midibüs, Tekirdağ Çerkezköy'den 23 yolcuyla yola çıkmıştı.

Kamyonet saniyeler farkıyla kurtuldu

Fabrikanın güvenlik kamerası, midibüsün kaygan yolda kontrolden çıkıp refüje çarpmasını ve karşı şeride yan yatmasını an be an kaydetti. Görüntülerde, o sırada yoldan geçen bir kamyonetin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Yolcuları itfaiye ekipleri çıkardı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yolcuları araçtan çıkardı; UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin, sürücü Hüseyin Taşçı ile kısa süre görüşerek kazayla ilgili bilgi aldı. Gazetecilere konuşan Şahin, kazanın meydana geliş şeklinin kamera görüntülerinde bulunduğunu belirtti, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti. Valilik açıklamasında, olay yerine sevk edilen ekiplerin yaralılara yönelik müdahalelerini sürdürdüğü belirtildi.

"Koşup hemen yardım ettik"

Kazayı görüp ilk yardıma koşanlardan esnaf Ali Sağlam, midibüsün zeminin kaygan olması nedeniyle kaymaya başladığını anlattı: "Takla attığını gördük, esnafız koşup hemen yardım ettik." Bir diğer esnaf Nedim Amen ise saat 11.00 sıralarında kazayı görünce iş yerinden çıktıklarını ve arkadaşlarıyla birlikte yardıma koştuklarını aktardı.