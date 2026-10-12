  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyaset, bu müfterilerden temizlenmeli! Haysiyet cellatları Gençlerin beklediği haber geldi: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Bazı bölgelerde hava kalitesi “hassas” seviyeye çıktı! İstanbul gri örtünün altında kaldı Levent Gültekin İmamoğlu davasındaki o anları anlattı: “Kadının isyanı duyulmadı” Su kıtlığı beş yıl içinde büyümeyi vuracak… Avrupa’da sanayiye kuraklık tehdidi! Anlatılanlar doğru değil mi? Veba iddiasıyla ölen araştırmacının annesi sessizliğini bozdu İngiltere Başbakanı'ndan dikkat çeken açıklama! Brexit’e Rusya müdahale etti mi? Kabine bugün toplanıyor! İşte gündemdeki konular Rusya çekildi, Türkiye'nin başına talih kuşu kondu Ne kadar ahlaksızlar, ne kadar ahlaksızlar! Ali Karahasanoğlu yazdı
Yerel Antalya'da yan yatan midibüste 17 kişi yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı
Yerel

Antalya'da yan yatan midibüste 17 kişi yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Antalya'da yan yatan midibüste 17 kişi yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

Isparta-Antalya karayolunda Antalya'ya 25 km kala midibüs yan yattı. Antalya Valiliği'nin ilk belirlemelerine göre 23 yolcudan 17'si yaralandı, biri ağır.

Isparta-Antalya karayolunda Antalya'ya 25 kilometre kala sabah 11.00 sıralarında meydana gelen midibüs kazası, bölgedeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya Valiliği'nin ilk belirlemelerine göre araçtaki 23 yolcudan 17'si yaralandı; yaralılardan birinin sağlık durumu ağır. Kazada can kaybı yaşanmadı.

Hüseyin Taşçı yönetimindeki 59 AGZ 918 plakalı yolcu midibüsü, zeminin kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan araç, karşı şeride geçerek yan yattı. Midibüs, Tekirdağ Çerkezköy'den 23 yolcuyla yola çıkmıştı.

Kamyonet saniyeler farkıyla kurtuldu

Fabrikanın güvenlik kamerası, midibüsün kaygan yolda kontrolden çıkıp refüje çarpmasını ve karşı şeride yan yatmasını an be an kaydetti. Görüntülerde, o sırada yoldan geçen bir kamyonetin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Yolcuları itfaiye ekipleri çıkardı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yolcuları araçtan çıkardı; UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin, sürücü Hüseyin Taşçı ile kısa süre görüşerek kazayla ilgili bilgi aldı. Gazetecilere konuşan Şahin, kazanın meydana geliş şeklinin kamera görüntülerinde bulunduğunu belirtti, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti. Valilik açıklamasında, olay yerine sevk edilen ekiplerin yaralılara yönelik müdahalelerini sürdürdüğü belirtildi.

"Koşup hemen yardım ettik"

Kazayı görüp ilk yardıma koşanlardan esnaf Ali Sağlam, midibüsün zeminin kaygan olması nedeniyle kaymaya başladığını anlattı: "Takla attığını gördük, esnafız koşup hemen yardım ettik." Bir diğer esnaf Nedim Amen ise saat 11.00 sıralarında kazayı görünce iş yerinden çıktıklarını ve arkadaşlarıyla birlikte yardıma koştuklarını aktardı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23