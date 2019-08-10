Antalya'da valizin içinde boa yılanı ele geçirildi

ANTALYA (AA) - İzmir'den otobüsle Antalya'ya gelen yolcunun valizinde boa yılanı ele geçirildi. İzmir'den hareket eden şehirler arası yolcu otobüsü, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldiğinde, polisin dikkatini bir valiz çekti. Valiz içinde 2,20 metre uzunluğunda boa yılanının tespit edilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Boa yılanı, Antalya Hayvanat Bahçesi yediemine teslim edildi. Valizin sahibine, "ticareti yasaklanan yerli ve yabancı hayvanları bulundurma" suçundan 6 bin 500 lira para cezası kesildi.



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