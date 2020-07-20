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Aktüel

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 09:32:26 -
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alantur mevkisindeki uygulama noktasında şehirler arası yolcu otobüsünde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Zeus" ile yapılan aramada, bir valizde 16 kilogram esrar ele geçirildi, yolculardan 6'sı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

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