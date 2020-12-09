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Aktüel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:50:36 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, B.K. (26), B.U. (19) ve E.A. (24) gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve üstlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen E.A. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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