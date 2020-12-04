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Aktüel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda üç kişi tutuklandı
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda üç kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:00:03 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda üç kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsü ile kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından Döşemealtı ilçesindeki bir otobüsü durdurarak arama yaptı. Aramada yolcular G.F, V.T. ve M.F.T'nin valizlerinde 3 kilo 200 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.



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