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Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:23:56 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen iki araç ve Side Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda birçok suç kaydının olduğu tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.


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