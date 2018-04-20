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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

20 Nisan 2018 Cuma 09:44
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Nevşehir’den Alanya’ya otomobille uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Tespit üzerine ekipler, ilçe girişinden takibe aldıkları Nevşehir plakalı otomobili Çevreyolu Caddesi Sanayi Kavşağı’na geldiği sırada durdurdu. Araç içerisinde bulunan şüpheli A.S., B.G. ve H.T. isimli kadın gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 5,30 gram metamfetamin, 22 gram skunk, 3 gram esrar, 2 gram kokain, ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 9 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:44
  1. Nevşehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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