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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 15:17:00 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında bir araca operasyon düzenledi.

Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, O.G. ile D.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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