0553 313 94 23

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 112 şüpheli yakalandı

Antalya merkez, otobüs terminali, havalimanı ve Zeytinköy gibi alanlarda yapılan uyuşturucu operasyonunda 112 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:09
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 112 şüpheli yakalandı

Antalya merkez, otobüs terminali, havalimanı ve Zeytinköy gibi alanlarda yapılan uyuşturucu operasyonunda 112 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Antalya merkezinde, şehirlerarası otobüs terminalinde, uluslararası havalimanında, Zeytinköy diye tabir edilen yerde uyuşturucuya yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak yapılan operasyonlarda daralı 757,50 gram eroin maddesi, daralı 692,25 gram esrar maddesi, daralı 184,60 gram skunk (esrar) maddesi, 38 adet ecstasy hap, daralı 7,90 gram kokain maddesi, daralı 5,24 gram metamfetamin maddesi, daralı 2,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 8 adet sentetik ecza maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 56 adet fişek ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 10 olayda, 19 şüpheli, “2313 SKM İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek” suçundan 1 olayda, 1 şüpheli ve “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan 92 olayda, 92 şüpheli hakkında tahkikat yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zorlu Enerji yeni şarj istasyonlarını hayata geçirmeyi sürdürüyor
    1. Zorlu Enerji yeni şarj istasyonlarını..
    2. Kurban Bayramı arefesinde kabir..
    3. Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif"..
    4. Atatürk Evi Projesine ilk destek..
    5. Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt..
    6. MEB ilk kez Diyanet adına yurt dışına..
    7. Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram..
    8. Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177..
    9. Jandarmadan sürücülere broşürlü uyarı
    10. Şehit annesi 4 erkek çocuğunu daha..
    11. Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat..
    12. Galericilere, iş yeri şartlarına uyum..
    13. Alaçatı’nın rüzgarı korunmaya muhtaç..
    14. Narlıdere’de ibadethaneler bayrama..
    15. Davalı mimar sahte "yüksek" mühendis..
    16. Voleybolda transfer
    17. Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları..
    18. Erdoğan'ın bayram mesajında dikkat..
    19. Renegade ve Compass modellerinde takas..
    20. Galatasaray’ın, rakibi Fiorentina
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz