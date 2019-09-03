0553 313 94 23

Antalya’da Ukrayna uyruklu kadının ölümü

Antalya’da para karşılığında anlaştığı Ukrayna uyruklu kadının, cinsel ilişki sırasında ölmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

03 Eylül 2019 Salı 15:09
Antalya’da Ukrayna uyruklu kadının ölümü

Antalya’da para karşılığında anlaştığı Ukrayna uyruklu kadının, cinsel ilişki sırasında ölmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, gece 02:00 sırasında Muratpaşa ilçesi Sahil Antalya Yaşam Parkı varyant altındaki bir trafo arkasında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.T, Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir mekanda tanıştığı Ukrayna Uyruklu Yulııa Bilehub (42) ile bir süre alkol alıp eğlendi. Ö.T, daha sonra 200 lira karşılığında cinsel ilişki için anlaştığı Bilehup ile Konyaaltı Varyant girişine geldi. Bölgeden geçen gece bekçilerine, taksiciler, bir kadın ve erkeğin trafo arkasında fuhuş yaptığını ihbar etti. İhbar yerine giden bekçiler Ö.T ve kadına yerden kalkmalarını söyledi. Bekçiler yerden kalkmayan kadının öldüğünü fark etti. İhbarla bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi geldi. Gözaltına alınan Ö.T.’nin üzerinden kadına ait saat, küpe ve yüzüğün çıktığı öğrenildi. Ö.T’nin ayrıca çeşitli suçlardan kaydının olduğu ve denetimli serbestlikten imza yükümlülüğünün olduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen Ö.T.’ye ’cinayet ve yağma’ suçundan işlem yapıldığı bildirildi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Balıkesir'de 36 düzensiz göçmen..
    2. İran'dan "2 gün içinde yüzde 20..
    3. AB'den Brexit açıklaması
    4. Youtube'da kirli provokasyon! Hem..
    5. Atletico Madrid 3’te 3’le başladı
    6. CHP'den enflasyon açıklaması
    7. Fatih Terim'e kötü haber
    8. Kazandığı ilk parayla eski takım..
    9. Balıkesir'de 36 düzensiz göçmen..
    10. Toyota çalışanları Aile Günü'nde..
    11. Şanlıurfa'da damdan düşen yaşlı adam..
    12. İspanya'da 20 gün içinde hükümet..
    13. Kepez iş kapılarını aralıyor
    14. Fatsa Mal Müdürlüğüne Cemalettin..
    15. İmamoğlu’nun iftirasına vakıflardan..
    16. Vali Balcı biçerdöverle hasat yaptı
    17. Mezitli Belediyesi, eğitim yardımını..
    18. TFF 3.Lig
    19. ANALİZ - Kazakistan'da yeni dönemin..
    20. Çocuklara kırtasiye setleri Uğur..
    21. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    22. Hurda toplamak için çıktığı inşaatın..
    23. Medipol Başakşehir'den altyapıya takviye
    24. Masa Tenisi: Avrupa Takımlar Şampiyonası
    25. Belediyeden dolandırıcılık uyarısı
    26. QNB Finansbank, Tarım ve Teknoloji..
    27. Eyüpsultanlı gençlere ücretsiz futbol..
    28. Basketbolda milli maçtan notlar
    29. Kaymakam Otcu görevine başladı
    30. Gerici CHP zihniyeti K.Çekmece'de..
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar