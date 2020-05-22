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Antalya'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı

Hava, kara ve denizden yapılan uygulamada, sosyal mesafe kuralına uymayan 22 kişiye 27 bin 930 lira para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 23:06:41 -
Antalya'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı

ANTALYA (AA) - "Turizmin başkenti" Antalya'da, hava, kara ve denizden "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İl genelinde yapılan uygulamaya 1182 personelden oluşan 221 ekip, 2 deniz, 2 hava aracı ve 5 dedektör polis köpeği ile katıldı.

Kentin giriş ve çıkışları ile şehir merkezinde önceden tespit edilen 227 sabit uygulama noktası ve 820'si süresiz kapalı iş yeri olmak üzere toplam 1740 iş yeri kontrol edilen uygulamada, 2 iş yerine idari işlem yapıldı.

Sorgulanan 2 bin 167 kişiden 20 yaş altı 15'ine 36 bin 218 lira, 65 yaş üstü 2 kişiye de 784 lira, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 22 kişiye ise 27 bin 930 lira para cezası uygulandı.

Kontrol edilen 980 araçtan 84'üne 43 bin 515 lira ceza kesilirken, 231 park ve bahçe ile 73 mesire ve yürüyüş alanı da kontrol edildi.

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