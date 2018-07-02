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Antalya’da turist artışı hız kesmeden sürüyor

Antalya’yı haziran ayında 1 milyon 943 bin 20’si yabancı, 68 bin 710’u yerli olmak üzere 2 milyon 11 bin 730 turist ziyaret etti.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:03
Antalya’da turist artışı hız kesmeden sürüyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın haziran ayında 1 milyon 506 bin 816 olan ziyaretçi sayısı, bu yılın aynı döneminde 2 milyon 11 bin 730 olarak kayıtlara geçti.

Uyruklarına bakıldığında haziranda en fazla ziyaretçi, 826 bin 963 kişiyle Rusya Federasyonu’ndan geldi. Bu ülkeden Antalya’ya gelen ziyaretçilerin sayısı yüzde 28,55 arttı. Rus turistlerin sayısı toplam ziyaretçilerin yüzde 42,56’sını oluşturdu.

Rusya’yı 254 bin 406 ziyaretçi ile Almanya, 153 bin 961 kişi ile Ukrayna, 91 bin 518 turist ile İngiltere ve 66 bin 221 ziyaretçi ile Polonya takip etti. Geçen yılın aynı ayına göre Almanya’dan gelenlerin sayısı yüzde 23,71, Ukrayna’dan yüzde 5,45, İngiltere’den yüzde 100,17 ve Polonya’dan yüzde 165,34 arttı.

Ocak-haziran döneminde kente gelen ziyaretçilerin sayısı 4 milyon 885 bin 835 olarak kayıtlara geçti. Bunun 4 milyon 651 bin 662’sini yabancılar, 234 bin 173’ünü de yerli turistler oluşturdu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:03
  1. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  2. Antalya
  3. turist

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