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Antalya'da tüm zamanların rekoru kırıldı!

Antalya'nın 16 milyon turist hedefine doğru adım adım ilerliyor. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Antalya'ya gelen turist sayısının 10 milyon 5 bin 323'e ulaşarak, tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:20
Antalya'da tüm zamanların rekoru kırıldı!

Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 5 bin 323'e ulaşarak, tüm zamanların rekoru kırıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya ve Gazipaşa havalimanları verilerine göre, 1 Ocak-22 Ağustos 2019 tarihleri arasında kente gelen turist sayısı 10 milyonu aştı.

Önceki yılın aynı döneminde 6 milyon 609 bin 636 turistin geldiği kenti, geçen sene 8 milyon 586 bin 11 turist ziyaret etti.

Bu yılın aynı döneminde ise Antalya'ya10 milyon 5 bin 323 turist gelerek,yüzde 17'lik artışla tüm zamanların rekoru kırıldı. En çok turist gelen ülkeler bakımından Rusya ilk,Almanya ikinci sırada yer aldı.

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından, Antalya'nın 16 milyon turist hedefine adım adım ilerlediklerini belirterek, "22 Ağustos itibarıyla Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Tüm zamanların rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum." paylaşımında bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:20
  1. Antalya
  2. Turist sayısı
  3. Antalya ve Gazipaşa havalimanları
  4. Kültür ve Turizm Müdürlüğü

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