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Aktüel

Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:37:39 -
Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza; Antalya’nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5017 sokaktan Çetin Emeç Caddesi’ne çıkmakta olan Müzeyyen Sevinç’in kullandığı 07 LCR 78 plakalı ticari araç ile Çetin Emeç Caddesi’nde Demokrasi Bulvarı istikametinden Gençlik Merkezi istikametine seyir halindeki Murat Özdemir’in kullandığı 32 AAF 663 plakalı otomobille çarpışması sonucunda meydana geldi.


Kazada yaralanan ticari araç sürücüsü Müzeyyen Sevinç, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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