Antalya'da trafik denetimlerinde 719 sürücüye para cezası uygulandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da hava destekli trafik denetimlerde 719 sürücüye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent trafiği 2 ve 9 Kasım'da hem helikopter ve drone aracılığıyla hem de emniyet kemeri, radar, alkol, ışık, hatalı sollama gibi ihlaller denetlendi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller tespit edildi.

Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde 87 sürücüye, alkol kontrolünde 122 sürücüye ve radar, hız denetiminde de 510 sürücüye idari para cezası uygulandı.



