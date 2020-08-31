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Aktüel Antalya'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı
Aktüel

Antalya'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 23:06:44 -
Antalya'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı

ANTALYA (AA) - Antalya Valiliği, ilde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 7 gün süreyle yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, ilde düzenlenmek istenilen yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, çelenk koyma, barış zinciri adı altında el ele, yan yana veya ip, kurdele, pankart ve benzeri bir materyal etrafında veya çevresinde toplanmak suretiyle oluşturulabilecek tüm eylem ve etkinliklerin bugünden geçerli olmak üzere yedi gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, düzenlenmek istenen basın açıklamalarının ise sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

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