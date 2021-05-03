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Yerel Antalya'da termometreler 35 dereceyi gördü
Yerel

Antalya'da termometreler 35 dereceyi gördü

Turizm kenti Antalya’daki bazı termometreler 35 dereceyi gösterdi. Sıcak havada Antalyalılar evde kalırken, yerleşik olmayan turistler sahilde zaman geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 15:30:00 -
Antalya'da termometreler 35 dereceyi gördü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 4. gününde turizm kenti Antalya'da yine sessizlik hakimdi. Kentte bazı termometreler 35 dereceyi gösterdi. Kısıtlama nedeniyle Antalyalılar ve yerleşik turistler evde kalırken, sahillerin tadını ise yerleşik olmayan turistler çıkardı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen ve çoğunluğunu Rusların oluşturduğunu turistler, sıcak havanın keyfini çıkardı. Aileler çocuklarıyla hem güneşlendi hem de Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Demir doğrama işçilerinin, sıcak havaya rağmen sahilde plaj hazırlıkları yaptıkları görüldü. Sıcakta zor anlar yaşayan bir kişinin de ağacın altında yattığı görüldü.

Sıcak havaya rağmen polis ekipleri yol uygulamalarına devam etti. Her aracı tek tek durduran ekipler sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Almanya'dan tatile gelen Hasan Sızlanan 3 hafta Antalya'da olacaklarını belirterek, “Sabah geldik uygulamaya takıldık ama bizimle ilgili bir sorun yokmuş. Antalya'da hava çok güzel ve sıcak. Almanya'da 10 gün önce kar dolu vardı. Burası sıcak. Sahilde kimse yok turistler var bizim insanımız yok. Ama tedbirlere uymak zorundayız. Evle sahil arasında tatili bitireceğiz. Güneşlenip yüzeceğiz” diye konuştu.

"Antalya'nın güzel bir havası var"

Esma Sızlanan ise ”Türkiye'yi Antalya'yı çok seviyoruz. 40 yıldır orada yaşıyorum ve alışamadım. Almanya'da hava çok soğuktu. Antalya sıcak ve güzel bir havası var. Orada hep yağmur var kendimize gelemiyoruz” dedi.

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