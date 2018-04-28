THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Antalya'da temizlik görevlisi, yaralı kedininin tedavisini sağladı

Antalya'da, bir aracın çarpmasıyla yaralanan kediyi yaralı halde gören belediye temizlik görevlisi Abdülmecit Aytar (55), hemen ilgili birime haber verdi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:05
Antalya'da temizlik görevlisi, yaralı kedininin tedavisini sağladı

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Abdülmecit Aytar, temizlik yaptığı sırada yol kenarındaki yaralı kediyi fark etti. Aytar, bir aracın çarpması sonucu yaralanan kediyi kontrol edip, kutuya koyarak yolun karşısındaki bir iş yerine götürdü. Burada birlikte çalıştığı arkadaşlarının da yardımıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayan Abdülmecit Aytar, durumu anlattı.

İhbar üzerine olay yerine hayvan ambulansı yönlendirildi. Bir süre sonra belirtilen adrese gelen ekipler, müdahale ettikleri kedinin ön sol ayağının kırıldığını, çeşitli yerlerinde de yaralandığını tespit etti. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen kedi, tedaviye alındı.
Yaralı kediyi yerde acı çekerken görünce dayanamadığını anlatan Abdülmecit Aytar, "Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Onun acı çekmesine gönlüm razı olmaz" dedi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:05
  1. Antalya
  2. kedi
  3. belediye
  4. yaralı kedi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül açıkladı: Aday olmayacağım
    1. Abdullah Gül açıkladı: Aday olmayacağım
    2. Abdullah Gül 'ben yokum' dedikten..
    3. General Mobile ‘AndroId European Hero’..
    4. Afganistan'da bombalı saldırı!
    5. Somali'de intihar bombacısı, 3 askeri..
    6. Husiler Suudi Arabistan'a füze attı!
    7. Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği..
    8. Erdoğan: CHP demek tezek demektir!
    9. Kemal Kılıçdaroğlu: İl başkanları boş..
    10. Göztepe Başkanı Demba Ba hakkında..
    11. 'Barışma' cinayetine 10 yıl 6 ay hapis..
    12. Türkiye’de üretip dünyaya satıyor
    13. Mosturoğlu: Hakem Beşiktaşlıları..
    14. Fenerbahçe Derneği'nin borcu açıklandı
    15. Trump'tan Dünya Kupası tehdidi!
    16. İşte siyasi partilerin 'aday adaylığı'..
    17. Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!
    18. Fenerbahçe'de tarihi kare (VİDEO)
    19. Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu..
    20. Kahve metabolizmayı hızlandırır mı?
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum