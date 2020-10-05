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Aktüel Antalya'da tekneye yunus balıkları eşlik etti
Aktüel

Antalya'da tekneye yunus balıkları eşlik etti

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:19:36 -
Antalya'da tekneye yunus balıkları eşlik etti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında deniz turu yapan tekneye yunus balıkları eşlik etti.

Alanya Kalesi açıklarında tatilcileri gezdiren bir tekneye, 4 yunus balığı eşlik etmeye başladı. O anlar tekne kaptanı Turgay Meşe tarafından kamerayla görüntülendi.

Görüntülerde, yunus balıklarının teknenin yanında ve çevresinde ilerlemesi, zaman zaman suya dalıp çıkmaları ve tatilcilerin çığlıkları yer alıyor.

Kaptan Meşe gazetecilere, yerli ve yabancı turistlerin teknelerle tarihi şehri denizden görmelerini sağladıklarını belirterek, "Dönem dönem Alanya açıklarında gördüğümüz yunuslar, misafirlerimizin unutamayacakları anlar yaşamasını sağlıyor. Biz de zaman zaman bu anları kaydediyoruz" dedi.

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