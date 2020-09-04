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Aktüel Antalya'da tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 2 bin 869 lira ceza verildi
Aktüel

Antalya'da tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 2 bin 869 lira ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:53:49 -
Antalya'da tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 2 bin 869 lira ceza verildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 2 bin 869 lira ceza uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos'ta "tehlikeli motosiklet kullanan" sürücünün görüntülerinin sosyal medya ve haber sitelerinde yer alması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İnceleme sonucu motosikletin Aksu ilçesi Dumanlar Mahallesi'nde ikamet eden Ş.A'ya ait olduğu belirlendi.

Sürücü Ş.A'ya, "sürücü belgesiz araç kullanmak, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara aykırı davranmak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak, koruyucu başlık takmamak, kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek" maddelerinden toplam 2 bin 869 lira idari para cezası verildi.

Ş.A. hakkında ayrıca Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğünce Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesinden işlem yapıldığı kaydedildi.

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