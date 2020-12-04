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Aktüel Antalya'da tedavileri yapılan kartal ve iki martı doğaya salındı
Aktüel

Antalya'da tedavileri yapılan kartal ve iki martı doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:58:23 -
Antalya'da tedavileri yapılan kartal ve iki martı doğaya salındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaralı bulunan kartal ve iki martı, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerince yaralı bulunan iki martı ve bir kartal, Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğüne teslim edildi.

Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 95 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlıklarına kavuşan kuşlar, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki martı ve kartalı sağlıklı bir şekilde doğaya geri bıraktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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