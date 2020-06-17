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Aktüel

Antalya'da tedavi edilen sansar ve karga yavruları doğaya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:01:15 -
Antalya'da tedavi edilen sansar ve karga yavruları doğaya bırakıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaralı halde bulunan iki karga ve sansar yavrusu tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekipleri, farklı zamanlarında yaralı halde buldukları iki karga ve sansarı, Alanya Belediyesi Veteriner Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Yaralı yavrular, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, sansar yavrusunun vatandaşların ihbarı üzerine bir evin bahçesinde bulunduğunu söyledi.

Yaralı karga yavrularının da bulan kişilerin tedavi için getirdiğini anlatan Kanlı,"Yavru sansar ve yavru iki kargayı hayatta tutmayı başardık ve doğaya yeniden kazandırdık." dedi.

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