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Aktüel

Antalya'da tartıştığı eski eşini bıçakladığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:11:07 -
Antalya'da tartıştığı eski eşini bıçakladığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da tartıştığı eski eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi'nde yaşayan İbrahim G, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yerde unutulan bıçağın üzerine düşmesi sonucu omzundan yaralandığını belirterek yardım istedi.

Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin araştırma yapan polis ekipleri, İbrahim G'yi eski eşi S.İ'nin bıçakladığını belirledi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

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